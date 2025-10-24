Megasuper obtiene su primera Bandera Azul Ecológica

Megasuper recibió su primera Bandera Azul Ecológica en la categoría Cambio Climático, alcanzando la máxima calificación de 100% en todos los campos evaluados.

“Esta bandera refleja nuestro compromiso y el esfuerzo constante por avanzar hacia operaciones más sostenibles. En Megasuper nos hemos propuesto reducir la huella que generamos sobre el clima”, afirmó David Salazar, presidente de Megasuper.



Como parte de esta ruta, la empresa ha alineado sus esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), trabajando de la mano con sus colaboradores, proveedores y clientes.



“Hemos iniciado una campaña interna, desde la parte gerencial, para fortalecer los tres pilares de nuestra estrategia ASG: Gobernanza, impulsando una gestión ética, transparente y orientada a la mejora continua; social, promoviendo el bienestar de las familias costarricenses y de nuestros colaboradores; y ambiental, mediante la implementación de buenas prácticas ecológicas. Aún tenemos mucho por delante, pero esta bandera confirma que avanzamos en la dirección correcta”, añadió Salazar.



Al optar por la categoría Cambio Climático del Programa Bandera Azul Ecológica, Megasuper se sometió a un riguroso proceso de evaluación que incluyó áreas como:

Uso eficiente de combustibles y energía eléctrica. ​

Tratamiento de aguas residuales.

Gestión de residuos y gases refrigerantes.

Compras sostenibles.

Adaptación y compensación frente al cambio climático.

Entre los

principales beneficios de obtener este galardón destacan alineamiento con políticas nacionales de cambio climático, posicionamiento positivo de la marca, mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y ambientales, reducción de costos por el uso eficiente de los recursos, fortalecimiento de la Responsabilidad Social Corporativa y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.