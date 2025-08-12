Mascotas senior: cuidados esenciales para su bienestar en la vejez

La etapa senior en las mascotas varía según su tamaño y raza. En general, los perros de razas pequeñas se consideran adultos mayores a partir de los 8 o 9 años; las razas medianas, entre los 7 y 8 años; y las razas grandes desde los 6 o 7 años. Sin embargo, estos rangos son aproximados y dependen en gran medida de la calidad de vida que haya tenido el animal a lo largo de los años.

Con la edad, los cambios físicos y de comportamiento se hacen evidentes. Algunas señales comunes en mascotas senior incluyen alteraciones en el estado de ánimo, confusión en los horarios de sueño (duermen durante el día y se activan en la noche), ladridos sin motivo aparente, pérdida de coordinación al caminar y dificultades para encontrar su comida debido al deterioro de los sentidos como el olfato y la visión.

Frente a estos cambios, lo más recomendable es realizar chequeos veterinarios periódicos. Las enfermedades degenerativas más comunes en mascotas adultas mayores son la insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, problemas musculoesqueléticos y afecciones respiratorias.

﻿Recomendaciones clave para el cuidado de mascotas senior:

• Utilizar comederos especiales para que se alimenten más lentamente

• Incorporar juegos interactivos con premios escondidos

• Usar alfombras o tapetes de olfato para estimular sus sentidos

• Proveer juguetes suaves como peluches y bolas para seguir

• Considerar el uso de pañales si hay incontinencia

• Mantener una rutina de higiene regular

• Administrar suplementos según indicación veterinaria

• Realizar controles médicos con frecuencia

El envejecimiento de nuestras mascotas es una etapa natural que requiere atención, cariño y compromiso. Brindarles un entorno adaptado, estimulación mental, cuidados médicos y una vida digna es parte del amor que les debemos por tantos años de compañía. Al igual que los humanos, ellos merecen envejecer con bienestar y respeto.



