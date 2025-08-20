Nacional
Mascotas obesas: un riesgo creciente en zonas urbanas
La obesidad reduce su vida hasta 2.5 años. Detecte las señales y actúe a tiempo para darles salud, no solo comida.
La obesidad es uno de los problemas más comunes que identifican los expertos en las mascotas costarricenses. Principalmente, en la zona urbana.
Preste atención, así puede identificar si su mascota está obesa o no.
Y qué pasa si ya tengo una mascota obesa.
Si no se llega a controlar la obesidad se puede reducir su expectativa de vida en hasta 2.5 años.
Así como pueden sufrir problemas cardíacos, articulares y otros más. Entonces, darle calidad de vida no es darle comida, es darle salud.