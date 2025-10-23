Más que un reloj: el HUAWEI WATCH GT 6 redefine la forma de entrenar y cuidarse

El HUAWEI WATCH GT 6 se consolida como el aliado ideal para ciclistas gracias a sus funciones de entrenamiento profesional y su diseño robusto. Incorpora un potenciómetro de muñeca que calcula la potencia generada al pedalear combinando datos de velocidad, altitud, tipo de bicicleta y factores biomecánicos. De esta forma, ofrece métricas precisas sin necesidad de sensores externos. Además, permite medir el esfuerzo físico con exactitud, optimizar el rendimiento mediante zonas de potencia personalizadas y comparar resultados entre sesiones.

Compatible con iOS y Android, el WATCH GT 6 garantiza una experiencia fluida en cualquier dispositivo.

El reloj integra el avanzado TruSense System, un ecosistema de sensores y algoritmos que monitorea múltiples indicadores de salud: saturación de oxígeno (SpO₂), frecuencia cardíaca, temperatura de la piel y calidad del sueño. También incluye funciones de monitoreo emocional, anillos de actividad, control de calorías y compatibilidad con la app HUAWEI Salud y plataformas como Strava, lo que facilita el seguimiento y análisis de cada entrenamiento.

El HUAWEI WATCH GT 6 Pro cuenta con una pantalla de cristal de zafiro así como una batería que tiene hasta 21 días de autonomía, superando en autonomía a la mayoría de los relojes inteligentes disponibles en el mercado.