Más de 11.000 mamografías gratuitas al año: la promesa del Banco Nacional

El Banco Nacional reafirma su compromiso con la salud de las mujeres costarricenses al apoyar la iniciativa Alsalus (Alianza por la Salud), un esfuerzo conjunto que busca acercar la detección temprana del cáncer de mama a quienes más lo necesitan.

El programa tiene una meta ambiciosa: realizar más de 11.000 mamografías gratuitas cada año, especialmente en comunidades rurales, fronterizas e indígenas donde muchas mujeres aún enfrentan barreras para acceder a servicios médicos especializados.

Durante más de una década, Alsalus ha recorrido más de 100 comunidades en todo el país, llevando atención, prevención y esperanza a más de 70.000 mujeres. Este año, la alianza dio un paso más con la incorporación de una segunda unidad móvil de mamografía, equipada con tecnología digital de alta calidad y conexión directa con el EDUS, lo que facilita un diagnóstico rápido y un seguimiento médico oportuno.

En octubre, el edificio del Banco Nacional se ilumina de rosa, sumándose a la campaña mundial de lucha contra el cáncer de mama. Con este gesto, la institución busca recordar la importancia del autoexamen, una práctica sencilla que puede salvar vidas al permitir detectar a tiempo cualquier cambio.

El apoyo del Banco Nacional a Alsalus va más allá de una alianza: representa un compromiso real con la prevención, la educación y el bienestar. Porque cada examen cuenta, y detrás de cada detección temprana hay una historia de esperanza.