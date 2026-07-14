Marca tica Rainforest Water será adquirida por Heineken

RainForest Water, la marca costarricense de agua artesiana premium embotellada en Sarapiquí anunció la firma de un acuerdo para su adquisición por parte de Distribuidora La Florida S.A., empresa del grupo Heineken, en una transacción que marca un hito para el emprendimiento nacional y para las marcas desarrolladas en Costa Rica.

Más que la adquisición de una empresa, la operación representa el reconocimiento internacional a una marca país creada en Costa Rica, que logró diferenciarse por su innovación, su modelo de sostenibilidad, su aporte social y su compromiso con la eliminación del plástico.

Desde Sarapiquí, RainForest Water desarrolló una propuesta única: agua artesiana embotellada directamente en su fuente natural, en envases de aluminio reciclables y reutilizables, con una operación impulsada por energía renovable y acompañada por iniciativas de reforestación, conservación de bosques, protección de biodiversidad y desarrollo de las comunidades donde opera.

“Cuando iniciamos este proyecto queríamos demostrar que una marca nacida en Costa Rica podía competir con las mejores del mundo. Este acuerdo confirma que la innovación, la calidad y el propósito pueden convertir un producto costarricense en una marca de valor internacional”, afirmó Ariel Aizenman, fundador y CEO de RainForest Water.

La adquisición abre una nueva etapa para RainForest Water, que contará con una plataforma de crecimiento para ampliar su presencia y llevar su propuesta a nuevos mercados, manteniendo la esencia que la convirtió en un referente de innovación y sostenibilidad.

“RainForest Water nació para honrar la naturaleza de Costa Rica y demostrar que era posible hacer empresa de una manera diferente. Este logro pertenece a nuestros colaboradores, clientes, proveedores y aliados, quienes hicieron posible construir una marca que hoy recibe el reconocimiento de una de las compañías de bebidas más importantes del mundo”, agregó Aizenman.

La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias correspondientes.