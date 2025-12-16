Mahindra sacude el segmento compacto con la llegada del XUV 3XO a Costa Rica

Mahindra lanzó en Costa Rica el nuevo XUV 3XO, un SUV compacto que llega desde India de la mano de Veinsa Motors con un precio base de $17.900. El modelo destaca por su diseño moderno y robusto, con doble pantalla HD de 10.25”, audio Harman Kardon y conectividad inalámbrica.

El XUV 3XO incorpora seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad, asistencias en pendientes y anclajes ISOFIX, además de ofrecer ADAS Nivel 2 en su versión tope: asistencia de mantenimiento de carril, crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y reconocimiento de señales de tránsito.



La marca busca posicionar al XUV 3XO como un SUV accesible, tecnológico y seguro para familias y profesionales.