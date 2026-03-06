Luz verde al Plan de Fortalecimiento Institucional de Caja de ANDE

Caja de ANDE recibió el aval de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) para implementar el Plan de Acción de Fortalecimiento Institucional, presentado ante el ente regulador en noviembre de 2025.

La aprobación se da tras el análisis efectuado por la SUGEF y marca el inicio formal de la ejecución de la hoja de ruta definida por la institución. El plan contempla acciones orientadas a robustecer el gobierno corporativo, optimizar los procesos de cumplimiento legal y normativo y fortalecer la gestión integral de riesgos.

La gerente general de Caja de ANDE, MBA. Carmen Martínez Cubero, indicó que esta decisión permite continuar avanzando conforme al cronograma propuesto y así atender las necesidades de mejora identificadas.

“La ejecución del plan se desarrollará dentro del calendario establecido, con acciones definidas y seguimiento estructurado. Cada medida responde a una evaluación técnica y está orientada a fortalecer nuestros mecanismos internos de control, la gestión integral de riesgos y el cumplimiento normativo. Este proceso forma parte de una ruta clara de fortalecimiento institucional y permitirá consolidar mejoras sostenibles en la gestión de la entidad”, afirmó Martínez.

El documento presentado establece medidas concretas, plazos definidos y mecanismos de seguimiento interno, alineados con los estándares regulatorios vigentes.

Por su parte, la presidenta de la Junta Directiva, MBA. Dixie Campos Salazar, señaló que la implementación del plan representa una etapa relevante dentro del proceso de fortalecimiento institucional. ﻿

“Este paso reafirma la solidez de la institución y el compromiso permanente con una gestión ordenada, transparente y enfocada en brindar seguridad a nuestros accionistas”, indicó Campos.

El aval otorgado por la Superintendencia General de Entidades Financieras aporta un nuevo respaldo al proceso de fortalecimiento institucional de Caja de ANDE y brinda mayor confianza a más de 136 mil accionistas, al confirmar que la entidad implementa acciones alineadas con estándares regulatorios y enfocadas en la solvencia y la transparencia.