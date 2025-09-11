Lujo en la costa: ¿Qué impulsa el auge inmobiliario en Costa Rica?

El mercado inmobiliario de lujo en Costa Rica registra un crecimiento sostenido en zonas como Guanacaste, Papagayo y el Pacífico Central (ver video adjunto).

Las propiedades frente a playas de categoría mundial muestran incrementos de entre un 5% y un 12% en su valor, mientras las ventas anuales aumentan hasta un 20%, impulsadas por el turismo de alto nivel y la infraestructura en expansión.



La inversión extranjera representa el 40% de las transacciones inmobiliarias.



En Guanacaste se proyecta la apertura de nueve hoteles con declaratoria turística en los próximos dos años, fortaleciendo la economía regional.



Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio concretó la venta de proyectos exclusivos en Reserva Pinilla y Los Sueños, y ofrece a sus inversionistas participaciones en desarrollos como las Residencias W en Reserva Conchal.