Los regalos que sí importan en 2026: bienestar, energía y menos estrés

Regalar salud se ha convertido en una declaración de afecto. No es solo una moda para 2026: es la forma en que mucha gente intenta cuidar mejor a los suyos, con obsequios que prometen bienestar real. Suplementos que refuerzan defensas, mejoran la energía o ayudan a la piel, regalos que no se quedan en el gesto, sino que acompañan.

Entre las opciones más accesibles del mercado, Catalina Soto, asesora de ventas de Millennium Natural Systems, destaca los paquetitos de ampollas faciales. Funcionan para hombres y mujeres: retinol, ácido hialurónico y otros activos que caben en una mano y cuestan entre ₡1.500 y ₡2.500. También hay presentaciones mayores para quienes quieren algo más vistoso en un intercambio.

Soto menciona otro detalle útil: un bloqueador solar en ampolla que resiste tres horas en el agua y hasta ocho al aire libre. Basta abrir la cápsula, aplicar en los dedos y distribuir. Rinde entre una y dos aplicaciones.

El magnesio, por su parte, vive un momento de fama. “El magnesio influye en más de 300 cambios bioquímicos en nuestro cuerpo”, explica. Millennium ofrece citrato con potasio, bisglicinato, glicinato y cloruro, opciones aptas prácticamente para cualquier persona.

Para quienes buscan aliviar molestias articulares, especialmente en adultos mayores, sugiere el colágeno Artrisolution, con glucosamina, chondroitina y vitamina C. Ayuda en la regeneración articular y se toma en dos cucharadas diarias. Son 32 porciones con sabor a piña. También existe una presentación sabor naranja, de fácil disolución.

El Omega-3 continúa siendo esencial para regular colesterol y triglicéridos. Y el Lip-C, un complemento para depurar el hígado, funciona como parte de un cuidado preventivo. En el campo digestivo, Soto insiste en la necesidad de probióticos y prebióticos: mejoran la flora intestinal, fortalecen defensas y ayudan en la producción de serotonina. Lo ideal es tomarlos en ayunas, cada día.

Todos estos productos están disponibles en las macrobióticas del país. Catalina Soto resume la tendencia en tres frases que podrían servir de tarjeta para cualquier regalo: “Regale suplementos, regale salud, regale bienestar”.