Lo que parece inofensivo en su hogar podría ser mortal para su mascota

En nuestro día a día utilizamos muchos productos y tenemos en casa objetos que, aunque parezcan inofensivos, pueden ser altamente tóxicos o peligrosos para nuestras mascotas.

Desde artículos de limpieza, medicamentos humanos mal-almacenados, alimentos como el chocolate o la cebolla, hasta elementos decorativos, todo puede representar un riesgo si no se toman precauciones.

Incluso las plantas que elegimos para embellecer nuestro hogar pueden significar una amenaza para ellos.



Se recomienda tener un botiquín de primeros auxilios para emergencias veterinarias (ver video adjunto).



Vómitos, diarrea, salivación excesiva, temblores e incluso convulsiones son señales de alerta que deben ser atendidas de inmediato. Si usted observa alguno de estos síntomas en su mascota, no espere.