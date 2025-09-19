Lo llevamos a un rincón con sabor a mar y tradición en Garabito

La móvil que conecta las historias de Más que noticias se trasladó al cantón de Garabito en busca de personajes y sitios turísticos, y fue ahí donde encontró a Ronald Sandí, un emprendedor que desde hace 14 años convirtió su sueño en realidad con el restaurante Vista Mar.



Este espacio no solo se distingue por la frescura de sus mariscos, “del mar a tu mesa” como su lema, sino también por la colección de antigüedades que lo adorna: carretas típicas, bicicletas clásicas como la “Raleigh” de los años 80 y, por supuesto, la presencia de “La Bichota”. Esta peculiar mula, a la que Ronald tiñe la cola de rosado en homenaje a la cantante Karol G, se ha convertido en símbolo del restaurante y en parte de la experiencia de quienes lo visitan.

Muy cerca del restaurante se ubica un túnel peatonal construido cuando se abrió la Costanera Sur. Con 1,80 metros de altura, este paso seguro permite que niños y adultos mayores crucen la transitada Ruta 34 para llegar a la playa sin exponerse al tráfico, una obra que la comunidad considera vital para resguardar la vida en una zona de alto tránsito.



Sandí, quien inició en la cocina hotelera en 1987 y aprendió de chefs franceses y alemanes, asegura que vivir cerca del mar lo inspiró a abrir su propio negocio. Hoy, su restaurante no solo ofrece sabor y tradición, sino también conectividad, clave para atender a los turistas que llegan a la zona.



Ubicado sobre la Ruta 34, a siete kilómetros del Río Grande de Tárcoles, Vista Mar abre todos los días de 11 a. m. a 10 p. m. frente al mar y acompañado por el sonido de las olas, este lugar es descrito por su dueño como “un privilegio y un honor, vivir en el paraíso”.