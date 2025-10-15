¿Llueve y no puede salir? Le decimos cómo mantener activa a su mascota dentro del hogar

Durante los días grises y lluviosos, nuestras mascotas suelen reducir su nivel de actividad.

El encierro prolongado puede generar aburrimiento, ansiedad y en algunos casos, provocar una disminución en su vitalidad y energía habitual. Por eso, es importante ofrecerles juegos dentro del hogar que estimulen tanto su cuerpo como su mente (ver video adjunto).

Aunque no lo digan, la lluvia también les pasa factura, ya que sin ese desahogo diario, acumulan energía y pueden mostrarse más ansiosos o tristes.



Los felinos, aunque más independientes, también necesitan actividad. Los circuitos con cajas, túneles o juguetes que imiten presas son ideales.

Aproveche los días lluviosos para fortalecer la conexión con su mascota. Con un poco de creatividad, cada rincón del hogar puede convertirse en un espacio de juego, exploración y afecto. Recuerde que la actividad física no solo mejora su salud, también mantiene su ánimo y equilibrio emocional.