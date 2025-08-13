Llegan "The Lion Days" con descuentos de hasta 6 mil dólares

Peugeot lanza en agosto la campaña “The Lion Days” en Costa Rica, ofreciendo descuentos de hasta $6,000 en algunos de sus modelos más emblemáticos. Entre las unidades disponibles se encuentran la pick-up LandTrek, el modelo familiar Rifter una minivan para 7 pasajeros, los SUV 3008 y 2008, y el E-2008, el SUV 100% eléctrico que representa el compromiso de la marca con la movilidad sostenible.

Los precios más atractivos estarán disponibles principalmente en las sucursales de Veinsa Motors en Curridabat y Escazú Village.

La promoción también se extenderá a todas las agencias del país y en centros comerciales seleccionados, con exhibiciones especiales durante el mes.



Los eventos se realizarán en el Mall San Pedro del 14 al 17 de agosto, en City Mall Alajuela del 28 al 30 de agosto, y en Multiplaza Escazú del 30 de agosto al 3 de septiembre.

Veinsa Motors y Peugeot garantizan un sólido respaldo posventa y disponibilidad de repuestos.

