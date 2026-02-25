Llega a Costa Rica el nuevo Riddara Híbrido 4x4: conózcalo aquí
Este modelo destaca por su autonomía superior a los 1.000 km, cinco modos de manejo y tecnología híbrida, con el respaldo de Veinsa Motors.
Riddara Híbrido 4x4, nuevo modelo presentado en Costa Rica, destaca por ofrecer cinco modos de manejo que amplían su versatilidad en distintos entornos y autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros.
Su sistema integra un motor de combustión de 1.5 litros con tecnología híbrida, optimizando el consumo de combustible y reduciendo emisiones sin comprometer el desempeño.
El Riddara Híbrido 4x4 incorpora frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas, sistema Auto Hold para facilitar la conducción en pendientes y tráfico urbano, y frenado regenerativo que recupera energía durante las desaceleraciones.
Ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos, capacidad de ascenso de hasta un 95% y una altura al suelo de 815 mm.
En su área de carga integra un centro de carga de 6 kW con tecnología V2L y múltiples puntos adicionales de conexión.
El modelo llega al país con un precio desde los $39.900 y cuenta con el respaldo de Veinsa Motors en Costa Rica.