Llega a Costa Rica el nuevo Riddara Híbrido 4x4: conózcalo aquí

Riddara Híbrido 4x4, nuevo modelo presentado en Costa Rica, destaca por ofrecer cinco modos de manejo que amplían su versatilidad en distintos entornos y autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros.

Su sistema integra un motor de combustión de 1.5 litros con tecnología híbrida, optimizando el consumo de combustible y reduciendo emisiones sin comprometer el desempeño.

El Riddara Híbrido 4x4 incorpora frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas, sistema Auto Hold para facilitar la conducción en pendientes y tráfico urbano, y frenado regenerativo que recupera energía durante las desaceleraciones.

Ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos, capacidad de ascenso de hasta un 95% y una altura al suelo de 815 mm.

En su área de carga integra un centro de carga de 6 kW con tecnología V2L y múltiples puntos adicionales de conexión.



El modelo llega al país con un precio desde los $39.900 y cuenta con el respaldo de Veinsa Motors en Costa Rica.

