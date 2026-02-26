Las preguntas que debe hacerse antes de comprar casa (y cómo responderlas)

Tener casa propia sigue siendo uno de los grandes anhelos de las familias costarricenses. Sin embargo, cuando esa meta implica un financiamiento a largo plazo, también se convierte en una de las decisiones económicas más importantes de la vida. En ese contexto, Welhome propone un acompañamiento que busca hacer el proceso más claro, ordenado y consciente desde el inicio.

“Comprar una casa es una de las decisiones más importantes en la vida de las personas. Sentirse en casa no debería suceder únicamente cuando se entregan las llaves, sino desde mucho antes”, explica Simón Echavarría, vocero de la desarrolladora. Precisamente de esa filosofía nace su nombre: Welhome, una bienvenida a casa desde el primer paso.



La empresa le acompaña desde el diseño del proyecto hasta la comercialización, pero con un enfoque claro en la compra más que en la venta. El objetivo es empoderarle si sueña con tener vivienda propia y no sabe por dónde empezar, ayudándole primero a definir su intención: ¿busca un hogar para vivir?, ¿una propiedad para invertir?, ¿un espacio para el retiro de sus padres?, ¿o un inmueble para alquilar y vender a futuro?



Como parte de ese acompañamiento, Welhome desarrolló una innovadora guía en formato de juego de cartas llamada “Cartas a nuestro hogar”, disponible tanto en físico como para descarga gratuita en su sitio web welhome.cr. Esta herramienta promueve conversaciones clave en pareja antes de tomar la decisión, abordando temas como necesidades, visión compartida, expectativas financieras y estilo de vida.



Las preguntas van desde aspectos prácticos, como en qué espacio pasa usted más tiempo dentro de la casa, hasta reflexiones más profundas, como: ¿qué significa un hogar para usted y su pareja? o ¿cómo sabrán en cinco años que esta fue una buena decisión? La guía también integra un componente financiero para ayudarle a aterrizar sus sueños a su realidad económica y evitar decisiones impulsivas.



Actualmente, la desarrolladora cuenta con tres proyectos: dos en Grecia, uno de casas y otro de lotes y una torre de apartamentos en Heredia. Todos buscan responder no solo a la necesidad de compra, sino a cómo vivirá realmente en esos espacios.



Si usted está pensando en comprar casa, puede iniciar el proceso ingresando welhome.cr, donde también puede descargar gratuitamente el kit con la guía y otros recursos. Además, Welhome estará presente en la próxima edición de ExpoConstrucción en Pedregal, donde brindará información y entregará las cartas a quienes deseen comenzar esta conversación.



La invitación, en definitiva, es tomar decisiones informadas, con propósito y planificación, para que el proceso de compra no sea solo una transacción, sino el inicio consciente de una nueva etapa.