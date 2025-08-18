EN VIVO

Las enfermedades cardiovasculares sí se pueden prevenir

Adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia, su salud cardiovascular está en sus manos.

Por Teletica.com Redacción |18 de agosto de 2025, 13:30 PM

La probabilidad de que una persona padezca enfermedades cardiovasculares está directamente relacionada con factores como el estrés, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la mala alimentación.

La buena noticia es que estas enfermedades se pueden prevenir con cambios simples en nuestro estilo de vida.

Mantener una dieta sana que incluya frutas y verduras, así como realizar ejercicio regularmente al menos durante 30 minutos, nos ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma.

Tu corazón está en tus manos, empieza a hacer cambios en tu estilo de vida.

