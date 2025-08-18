Nacional
Las enfermedades cardiovasculares sí se pueden prevenir
Adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia, su salud cardiovascular está en sus manos.
La probabilidad de que una persona padezca enfermedades cardiovasculares está directamente relacionada con factores como el estrés, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la mala alimentación.
La buena noticia es que estas enfermedades se pueden prevenir con cambios simples en nuestro estilo de vida.
Mantener una dieta sana que incluya frutas y verduras, así como realizar ejercicio regularmente al menos durante 30 minutos, nos ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma.
Tu corazón está en tus manos, empieza a hacer cambios en tu estilo de vida.