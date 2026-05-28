La Sabana estrenará moderna iluminación para mayor seguridad y acceso las 24 horas
Las obras avanzan de forma progresiva y se instalarán 381 luminarias LED y un sistema eléctrico subterráneo en el parque metropolitano.
La Municipalidad de San José, en conjunto con el Gobierno de la República, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Icoder, dio inicio al proyecto de iluminación del Parque Metropolitano La Sabana, con el objetivo de convertir este espacio en un lugar seguro y accesible las 24 horas del día.
El proyecto contempla una inversión conjunta de ₡2.000 millones para desarrollar un moderno sistema de iluminación subterránea, incluyendo la instalación de 381 luminarias LED en senderos, pasos peatonales, áreas deportivas y recreativas, además de las obras eléctricas necesarias para garantizar un suministro seguro y continuo.
La obra civil tiene una duración de 7 meses; el resto de los trabajos continúa de manera progresiva hasta finalizar tentativamente en febrero del próximo año.