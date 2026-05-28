La Sabana estrenará moderna iluminación para mayor seguridad y acceso las 24 horas

La Municipalidad de San José, en conjunto con el Gobierno de la República, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Icoder, dio inicio al proyecto de iluminación del Parque Metropolitano La Sabana, con el objetivo de convertir este espacio en un lugar seguro y accesible las 24 horas del día.

El proyecto contempla una inversión conjunta de ₡2.000 millones para desarrollar un moderno sistema de iluminación subterránea, incluyendo la instalación de 381 luminarias LED en senderos, pasos peatonales, áreas deportivas y recreativas, además de las obras eléctricas necesarias para garantizar un suministro seguro y continuo.



La obra civil tiene una duración de 7 meses; el resto de los trabajos continúa de manera progresiva hasta finalizar tentativamente en febrero del próximo año.