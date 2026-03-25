La receta de pan de elote que conquista Semana Santa por su sabor y sencillez

El pan de elote es de esas recetas que inmediatamente nos transportan a la cocina de casa. Con ingredientes sencillos y ese toque especial de tradición, esta preparación se convierte en una opción ideal para disfrutar en familia, especialmente en Semana Santa.

La preparación inicia colocando aproximadamente seis elotes partidos en la licuadora junto con una lata de leche evaporada. Es importante no licuar en exceso para conservar una textura más artesanal.



Luego se suman los demás ingredientes: mantequilla sin sal, tres huevos enteros, un chorrito de vainilla, 400 gramos de leche en polvo Pinito y leche condensada Pinito. Poco a poco se incorporan también los ingredientes secos, como la harina de trigo y una pizca de sal. Es una receta práctica, de esas que no complican, donde básicamente se trata de mezclar y disfrutar el proceso.



La mezcla se vierte en un molde previamente engrasado con mantequilla y harina, y se lleva al horno a 180°C por unos 45 a 55 minutos. El truco para saber si está listo es sencillo: introducir un cuchillo en el centro; si sale seco, el pan está perfecto. El resultado es un pan doradito por fuera, suave y delicioso por dentro.



Y para quienes quieran recrear este tipo de recetas en casa, el Combo Pinito reúne la leche en polvo, la leche condensada y la leche evaporada en una sola opción práctica. Además, se puede solicitar fácilmente a través de la app de Dos Pinos y recibirlo directo en casa, facilitando así volver a preparar esos sabores tradicionales que nunca pasan de moda.