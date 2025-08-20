La quinoa ayuda a reducir el colesterol LDL, según Harvard

La quinoa es un producto de interés mundial por su alto valor nutricional y ahora un estudio de la Universidad de Harvard refuerza su papel como aliado de la salud cardiovascular.









En la investigación, los resultados mostraron que quienes consumieron quinoa regularmente lograron reducir de forma significativa el colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, además de disminuir los triglicéridos sin afectar los niveles de colesterol bueno.









Los científicos explican que estos beneficios se deben a varios factores, la fibra dietética ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino, los compuestos bioactivos y antioxidantes que disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación ambos relacionados con el colesterol alto y el perfil de ácidos grasos saludables, rica en grasa saturadas, incluyendo omega-3 conocidos por su efecto protector sobre el corazón.









Estos hallazgos sugieren que la quinoa podría convertirse en un recurso clave para la prevención de enfermedades cardiovasculares, siempre que se combine con una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable.



