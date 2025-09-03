Nacional
La oncología veterinaria gana terreno
Con tecnología como el acelerador lineal, este campo abre nuevas alternativas de tratamiento para mascotas con cáncer.
Estaban viendo a Jagger un Border Collie de 6 años que como contaba en su video, está enfrentando una dura batalla contra el cáncer.
Por suerte y a pesar de no saber nada del tema, se cruzaron con una esperanza, la oncología veterinaria.
Pero ¿cómo funciona este tratamiento, qué posibilidades ofrece?
Cuentan con un acelerador lineal, una herramienta que les permite tratar distintos tipos de diagnósticos.
Se trata de un avance que definitivamente está marcando la diferencia en la vida de muchos pacientes como Jagger.