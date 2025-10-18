La nueva era de la movilidad eléctrica premium llegó a Lindora

La marca Zeekr celebra la apertura de su segundo showroom en Costa Rica, ubicado en Terrazas de Lindora.

Respaldada por VEINSA Motors y el Geely Group, la firma se ha consolidado como una opción de lujo y sostenibilidad dentro del segmento de movilidad eléctrica premium.



En el marco de esta inauguración, Zeekr presentó dos nuevos modelos que prometen conquistar el mercado nacional.



El Zeekr 7X, disponible desde los $58,900 dólares, ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y una autonomía de 550 km, mientras que el Zeekr 009, con un precio de $89,900 dólares, alcanza los 600 km de autonomía y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.



