La menstruación ya no define el 'outfit': tecnología y moda impulsan confianza femenina

En pleno 2026, la conversación sobre la menstruación sigue derribando barreras y tabúes. Uno de ellos está relacionado con la ropa que las mujeres pueden o no usar durante esos días del mes. Durante años, prendas como faldas, shorts o pantalones blancos fueron consideradas opciones “prohibidas” por el temor a derrames o incomodidades.



Sin embargo, la evolución de la tecnología en productos de higiene femenina está cambiando esa realidad. Actualmente existen opciones que ofrecen mayor absorción, discreción y comodidad, permitiendo que las mujeres se sientan seguras sin tener que adaptar su estilo al periodo menstrual.



La propuesta de SABA busca precisamente reforzar ese mensaje de confianza y libertad. Gracias a tecnologías diseñadas para evitar marcas visibles y brindar una absorción eficiente, las usuarias pueden utilizar la ropa que más les guste, desde faldas cortas hasta prendas en tonos claros, sin sacrificar comodidad.



Como parte de esta iniciativa, se presentaron diferentes propuestas de vestuario inspiradas en la seguridad y el empoderamiento femenino. Los diseños incluyeron conjuntos monocromáticos en tonos rosados, combinaciones de rojo con vino y prendas de mezclilla clara, demostrando que no existe un outfit “correcto” para la menstruación, sino aquel que haga sentir bien a cada mujer (ver en el video adjunto).



La diseñadora encargada de las propuestas fue Paula Cerdas, quien también apostó por la sostenibilidad, transformando pantalones en nuevas prendas y dándoles una segunda vida. Además, incorporó elementos de comodidad como siluetas holgadas y ajustes elásticos, ideales para los días en que muchas mujeres experimentan inflamación abdominal.



Además, recomiendan utilizar ropa interior de algodón durante el periodo, mientras que en las prendas exteriores no existen restricciones específicas. Lo importante es elegir piezas que no generen presión excesiva en la zona íntima y que permitan sentirse cómoda durante la jornada.



SABA Invisible y SABA Ultra Invisible están desarrolladas para ofrecer absorción, comodidad y discreción. El objetivo es que las mujeres puedan continuar con sus actividades diarias, usar los colores que prefieran y expresar su estilo personal con total confianza.



El mensaje es claro: la menstruación no debe ser un límite para la moda ni para la seguridad personal. Hoy, gracias a la innovación y a una mayor apertura sobre el tema, cada mujer puede sentirse libre de vestir como quiera y vivir su periodo sin restricciones.