La IA llega a tu bolsillo: Honor 600 convierte fotos en videos con un solo toque

​La marca Honor presentó en el país su nueva serie Honor 600, integrada por los modelos Honor 600, Honor 600 Pro y Honor 600E. La familia de dispositivos apuesta por una experiencia fotográfica y audiovisual mejorada gracias a la incorporación de avanzadas funciones de inteligencia artificial.

Uno de los principales atractivos es la herramienta "Imagen a Video con IA 2.0", una tecnología pionera que permite transformar fotografías en videos realistas mediante un modelo multimodal de generación de contenido.

La función incluye 19 plantillas creativas, entre ellas "Estilo Libre" y "Animación Mágica", para facilitar la creación de contenido dinámico desde el teléfono móvil.

En el apartado fotográfico, los dispositivos destacan por su cámara ultranítida de 200 megapíxeles, equipada con un sensor de gran tamaño, estabilización avanzada y algoritmos de inteligencia artificial que optimizan las capturas, especialmente en condiciones de poca luz. Esta combinación promete imágenes más detalladas y de alta calidad tanto de día como de noche.

La serie también sobresale por su autonomía, gracias a baterías de 7.000 mAh capaces de ofrecer hasta dos días de uso. Además, incorpora carga rápida de 80W en ambos modelos principales, mientras que el Honor 600 Pro añade carga inalámbrica de 50W y carga inversa de 27W. Los nuevos dispositivos ya están disponibles en diferentes colores a través de operadores y tiendas autorizadas en Costa Rica.