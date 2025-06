La historia de doña Damaris, la mujer que hornea sueños en Siquirres

Conectamos con la calidez de la comunidad de Siquirres para contar una historia que conmueve y que, sin duda, inspira. Nuestra protagonista es doña Damaris, una mujer cuya voz y espíritu resiliente han conquistado a quienes la conocen. Llegamos con la móvil que conecta con las historias de Más que Noticias, la móvil de Telecable hasta su casa, donde nos recibe con una sonrisa y, cómo no, con música.

Desde los 15 años cantaba en un grupo musical. Pero su talento no se limita a los escenarios. También hace pan, cocina, estudia, baila y sobre todo, no se rinde. “Gracias a Dios, esto del pan me ha dado comidita para mí y mis hijos. Los saqué adelante con esto”, cuenta con orgullo.



Su horno, fiel compañero de batalla durante años, dejó de funcionar recientemente, pero gracias a la ayuda de su esposo lograron repararlo. Hoy, sigue horneando y recorriendo en bicicleta su comunidad para vender el pan que la ha sostenido.



Pero el esfuerzo de doña Damaris no se detiene ahí. Hace apenas tres años, decidió aprender a leer y escribir. Viajaba una hora en bus para estudiar, y con disciplina logró obtener su título. “Llevar una vida tranquila me ayudó a terminar los estudios”, dice con humildad.



Doña Damaris es una voz que no solo canta, sino que inspira. Una mujer que hornea sueños y los lleva, en bicicleta, casa por casa, con el sabor de la esperanza.