La historia de amor que marcó para siempre el corazón de la banda de Acosta





La historia comenzó sin intención de serlo. José Manuel, director de la Banda Municipal de Acosta, asumía el reto de impulsar el formato de marcha cuando, en medio de ese movimiento que exige disciplina y oído afinado, llegó Jéssica.

“Yo me di cuenta de que la Banda Municipal de Acosta existía, hicieron una audición, entonces acá el maestro me dio la oportunidad”, recordó Jéssica Mora. Era una audición más, hasta que dejó de serlo.

José Manuel lo cuenta como quien repasa un instante decisivo: “Se hizo la audición pero ya cuando iba a llegar, por cierto, estábamos en preparación para el primer Festival de la Luz en San José que se iba a dar y Jessy decidió ir a hablar conmigo porque sentía algunas cosas que decir de la banda y tenía ganas de salirse, yo la detuve y le dije, no, no, no, no se salga porque ella es muy buen músico y le dije, cómo se va a salir y es tan carga, entonces esas fueron las palabras mágicas y ahí inició una relación importante”.

Aquella conversación sencilla marcó el inicio de una complicidad que con los años trascendió la música. En esa misma banda, jóvenes de distintas generaciones encontraron algo más que instrumentos: amistades, proyectos y, en varios casos, parejas que hoy ya tienen hijos “nacidos” simbólicamente en esos ensayos.

“Hay muchas personas que se han conocido dentro de la agrupación y ya tenemos, por decirlo de alguna manera, algunos nietos por ahí que han sido el resultado de esta agrupación porque han encontrado ahí también una pasión”, comenta Mora.

Mientras la Banda Municipal de Acosta se prepara para representar a Costa Rica en México, José Manuel y Jéssica siguen trabajando junto a decenas de voluntarios con la misma energía que los unió hace casi veinte años. Lo hacen conscientes del impacto que tiene su entrega en quienes los rodean. “Nos sentimos muy felices, y no por nosotros el viajar, sino tal vez sentir en este momento la felicidad de los chicos y chicas, familias que están viajando por primera vez”, señala Mora.

Para quienes los observan desde afuera, la emoción también es evidente. “Yo como chico me siento orgulloso, usted se imagina que es ver esa banda, ver esa banda que la vamos a poder ver por Canal 7, desfilando, derrochando cultura y siente uno que cuando alguien se propone hacer las cosas bien, lo logra”, asegura Francisco Montoya, Gerente General de Coopealianza.

Desde hace 54 años, Coopealianza acompaña a las comunidades rurales con un compromiso que trasciende lo financiero y alcanza lo humano. En Acosta, ese apoyo se refleja en cada ensayo, cada viaje y cada historia que la banda sigue escribiendo.