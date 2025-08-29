Nacional
La hidroterapia emerge como aliada contra el dolor lumbar crónico
Una investigación de la Universidad Concordia de Montreal destaca los beneficios de la terapia acuática para aliviar el dolor, mejorar la movilidad y promover el bienestar emocional.
Una investigación de la Universidad Concordia de Montreal, Canadá, exploró una alternativa prometedora: la terapia acuática o hidroterapia.
Este método utiliza el agua como herramienta terapéutica y de acuerdo con la Cleveland Clinic puede aliviar dolores musculares y articulares, mejorar la movilidad y favorecer la relajación.
La hidroterapia no solo se limita al uso de piscinas especializadas, también puede aplicarse con baños de agua caliente, duchas o a presión o incluso compresas de frío y calor.
En todos los casos debe realizarse con la guía de un profesional de la salud.
La terapia acuática puede ser una herramienta eficaz para mejorar la fuerza, la movilidad y la salud emocional de quienes viven con dolor lumbar crónico.