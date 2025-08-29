La hidroterapia emerge como aliada contra el dolor lumbar crónico

Una investigación de la Universidad Concordia de Montreal, Canadá, exploró una alternativa prometedora: la terapia acuática o hidroterapia.

Este método utiliza el agua como herramienta terapéutica y de acuerdo con la Cleveland Clinic puede aliviar dolores musculares y articulares, mejorar la movilidad y favorecer la relajación.



La hidroterapia no solo se limita al uso de piscinas especializadas, también puede aplicarse con baños de agua caliente, duchas o a presión o incluso compresas de frío y calor.



En todos los casos debe realizarse con la guía de un profesional de la salud.



La terapia acuática puede ser una herramienta eficaz para mejorar la fuerza, la movilidad y la salud emocional de quienes viven con dolor lumbar crónico.