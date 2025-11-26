La fuerza de Acosta que sostiene el sueño de llevar a su banda hasta México

En Acosta, los domingos se viven distinto. No son días de descanso, sino de entrega. Los integrantes de la Banda madrugan para encarar ocho horas de ensayo, una jornada larga que se sostiene con disciplina y con la certeza de que cada nota los acerca a un sueño compartido.

Para los integrantes de la Banda de Acosta, la motivación es una pieza clave del proceso. Lo resume Matías Salmerón, quien asegura que “las personas que están ahorita en la banda es porque de verdad tienen la motivación y quieren seguir adelante en la música y quieren ver a la banda grande en los mejores puestos”. Su compañero Elian Venegas coincide en que ese impulso no basta por sí solo y destaca que “mucha disciplina, porque más allá de la motivación no siempre está, pero la disciplina es lo que siempre tiene que estar”.

Mientras ellos ensayan con dedicación, otro esfuerzo silencioso sostiene cada jornada: el de las madres que se levantan antes del amanecer para asegurarles alimento, apoyo y compañía.

Mariana Calderón, del Comité de Padres, explica que “usualmente nos levantamos, cuando venimos aquí a las 5 de la mañana traemos la mayoría de cosas preparadas, hacemos un promedio de almuerzos para que puedan alimentarse bien y para que se sientan seguros”.

A ese trabajo se suma el apoyo de Beleida Rojas, también integrante del comité, quien cuenta que “nosotros tenemos una pulpería en la que nos ayudamos un poquito y también le ofrecemos a los chicos cosas de picar, repostería, frutas”.

Para muchas de las y los jóvenes, este viaje será su primera experiencia fuera del país.