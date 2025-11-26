La fuerza de Acosta que sostiene el sueño de llevar a su banda hasta México
El esfuerzo de familias, músicos y vecinos se entrelaza para sostener una meta que trasciende la música y fortalece el orgullo nacional.
En Acosta, los domingos se viven distinto. No son días de descanso, sino de entrega. Los integrantes de la Banda madrugan para encarar ocho horas de ensayo, una jornada larga que se sostiene con disciplina y con la certeza de que cada nota los acerca a un sueño compartido.
Para los integrantes de la Banda de Acosta, la motivación es una pieza clave del proceso. Lo resume Matías Salmerón, quien asegura que “las personas que están ahorita en la banda es porque de verdad tienen la motivación y quieren seguir adelante en la música y quieren ver a la banda grande en los mejores puestos”. Su compañero Elian Venegas coincide en que ese impulso no basta por sí solo y destaca que “mucha disciplina, porque más allá de la motivación no siempre está, pero la disciplina es lo que siempre tiene que estar”.
Mientras ellos ensayan con dedicación, otro esfuerzo silencioso sostiene cada jornada: el de las madres que se levantan antes del amanecer para asegurarles alimento, apoyo y compañía.
Mariana Calderón, del Comité de Padres, explica que “usualmente nos levantamos, cuando venimos aquí a las 5 de la mañana traemos la mayoría de cosas preparadas, hacemos un promedio de almuerzos para que puedan alimentarse bien y para que se sientan seguros”.
A ese trabajo se suma el apoyo de Beleida Rojas, también integrante del comité, quien cuenta que “nosotros tenemos una pulpería en la que nos ayudamos un poquito y también le ofrecemos a los chicos cosas de picar, repostería, frutas”.
Para muchas de las y los jóvenes, este viaje será su primera experiencia fuera del país.
“Me siento muy emocionada, muy feliz, sobre todo porque acá es la primera vez de mi viaje, de muchos, y más que todo la experiencia con la banda”, dijo Samantha Hidalgo, integrante.
“Para mí ir fuera del país con la banda es súper importante, siento que podemos ir a enseñar nuestra cultura, nuestros bailes”, comentó Guadalupe Calderón, también integrante.
El sueño ha movilizado a familias enteras, a líderes locales y a organizaciones como Coopealianza, que se han sumado al proyecto con convicción.
“Es un proyecto comunal, donde se integraron líderes de la comunidad, donde se integraron las familias enteras, nosotros como sociedad costarricense debemos sentir que cuando se logra definir un objetivo claramente, ese sueño se puede cumplir”, señaló Francisco Montoya, gerente general de Coopealianza.
El compromiso es colectivo. Lo dicen las madres, que se convierten en apoyo para todos, no solo para sus hijos.
“Es de admirarlos, rescatar tanta disciplina, amor que tienen, uno no solo es parte de mamá y de dos hijos, se convierte en mamá de cada uno de ellos”, expresó Viviana Mora, del Comité de Padres.
En Acosta, la música se ha convertido en punto de encuentro, excusa de unión y motor de esperanza. Y todos coinciden en una misma idea: este sueño es de todo el pueblo, porque Acosta también es comunidad, esfuerzo y orgullo compartido.