La Banda Municipal de Zarcero hizo vibrar New Jersey con su música

La Banda Municipal de Zarcero se presentó este sábado en el estado de New Jersey, donde puso a bailar y emocionar a cientos de costarricenses residentes en Estados Unidos. El evento se llevó a cabo en el estadio de fútbol americano de los Halcones en Packers, y fue tal la convocatoria que incluso algunos asistentes viajaron más de 10 horas desde Ohio solo para ver a sus compatriotas.



Como dato curioso, el concierto fue también escenario de un reencuentro muy especial: dos hermanos, separados por más de dos décadas, se abrazaron por primera vez en 23 años.



Los asistentes no ocultaron su emoción, y entre aplausos, lágrimas y sonrisas, expresaron su orgullo y nostalgia al presenciar el talento de la reconocida agrupación costarricense.



Este domingo, la Banda Municipal de Zarcero cerrará su gira "Pura Vida" con una presentación en el tradicional Desfile de la Hispanidad sobre la icónica Quinta Avenida de Manhattan.