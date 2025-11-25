La Banda Municipal de Acosta hizo vibrar a Pasadena con el “Pura Vida” costarricense

El 1 de enero de 2019, las calles de Pasadena, California, se llenaron de trajes típicos y ritmos costarricenses con la participación de la Banda Municipal de Acosta en el prestigioso Desfile de las Rosas.

Pasaron 14 años para que una agrupación costarricense volviera a formar parte de este tradicional evento seguido en todo el mundo. Allí, una delegación de 245 costarricenses hizo resonar el “Pura Vida” y abrió nuevamente camino para el talento nacional.

La Banda Municipal de Acosta no solo representó a Costa Rica, también se convirtió en la única agrupación latinoamericana invitada este año. La mayoría de sus integrantes, jóvenes de entre 15 y 35 años, fueron los encargados de emocionar al país con una presentación que destacó por su energía y compromiso.

Para muchos de estos jóvenes, tocar en otro país parecía un sueño distante. Sin embargo, el trabajo en equipo y el respaldo de su comunidad les permitió cruzar fronteras y recordar su misión institucional.

“La Banda Municipal de Acosta es la institución que está al servicio de la comunidad y al servicio del pueblo de Costa Rica a mayor gloria de Dios”, aseguró Julio César López, subdirector de la Banda Municipal de Acosta.

