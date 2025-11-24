La Banda Municipal de Acosta: el sueño que creció hasta convertirse en orgullo de todo un cantón

Todas las historias tienen un inicio y así fue la de la Banda Municipal de Acosta, una pequeña escuelita de música de menos de 20 integrantes que nació en la cancha de baloncesto local como un verdadero emprendimiento de sueños.

“Yo siempre he dicho que esto es como un emprendimiento de sueños, es un emprendimiento que no es nada una cuestión económica sino más bien de difusión, desarrollo de valores y de sueños, más o menos allá como en el año 2002 una idea de hacer una escuela de música”, aseguró Julio César López subdirector Banda Municipal Acosta.

Aquella pequeña idea fue ganando corazones entre los acosteños que se fueron matriculando poco a poco con el proyecto hasta tener hoy a más de 200 integrantes que son el corazón y el alma de esta banda que ahora suena así.

“Empezamos con 15, 12 muchachos y en cuestión de meses teníamos más de 100 personas del Cantón de Acosta y zonas aledañas participando ya en el primer Festival de la Luz en el 2008 y a partir de ahí la historia se fue dando a través de la participación continua en este festival, pero también el poder representar al país en giras internacionales como por ejemplo a Panamá, El Salvador, Guatemala y por supuesto en el Desfile de las Rosas en el 2019. Entonces realmente ha sido una historia siempre de emprendimiento y de querer hacer las cosas de la mejor manera para sobresaltar un poquitito el nombre de Acosta y también del trabajo que realizan las personas”, explicó José Manuel Mora, director de la Banda Municipal Acosta.

La Banda Municipal de Acosta acumula ya más de 18 años formando ciudadanos al ritmo de la música y dejando un impacto educativo y social entre varias generaciones.

“Yo tengo ocho años de estar en la banda, ingresé en 2018, casualmente ingreso un 2 de mayo y mi madre fallece el 3 de mayo, un día después, entonces la banda ha servido mucho para sobrellevar esa falta, acá encuentra uno un ambiente familiar, encuentra ese amor de mamás, del comité, encuentra amigos” comentó Carlos Hernández, integrante de la banda.

“Esto no es solamente como un hobby, una distracción, sino que realmente motiva a los jóvenes a estar en un constante cambio y además de eso a asegurar un buen futuro para cada persona y además de eso el fortalecimiento de la responsabilidad”, aseguró Daniela Sánchez, integrante de la banda.

Y es que esta banda no sólo forma músicos, forma ciudadanos, jóvenes con visión, con metas y con sentido de pertenencia para dejar en alto el mensaje de que Acosta es de todos.

