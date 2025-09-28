La Banda de Zarcero hizo vibrar Hawái con sabor tico

La Banda Municipal de Zarcero deslumbró en las calles de Waikiki, en la capital hawaiana, Honolulu, durante el reconocido Aloha Festivals Floral Parade.

El desfile tuvo un recorrido de 4 kilómetros y contó con la presencia de muchos costarricenses que residen en Hawái, quienes se mostraron visiblemente emocionados al ver a sus compatriotas representar al país en este tradicional evento, que celebra su edición número 77. Esta fue la única ocasión en que una banda internacional fue invitada a participar.



Con un uniforme inspirado en la Isla del Coco y al ritmo de contagiosos sonidos latinos, los músicos pusieron a bailar a todos los asistentes, dejando en alto el nombre de Costa Rica.



La próxima presentación de la Banda de Zarcero será el 12 de octubre en el Desfile de la Hispanidad, en la emblemática Quinta Avenida de Manhattan, Nueva York. Luego, cerrarán el año con broche de oro en el Desfile de las Estrellas, el 14 de diciembre en la Ciudad de Panamá.



Esta gira, llamada Pura Vida, es posible gracias al esfuerzo conjunto de estudiantes, padres de familia y patrocinadores, quienes han trabajado incansablemente para convertir estos sueños en realidad. Hawái fue la primera parada de este emocionante recorrido internacional.



Zarcero, reconocido por sus paisajes y su gente cálida, ahora también destaca en el ámbito musical. La música se ha convertido en una poderosa herramienta para transformar vidas en el cantón, y la banda apuesta por seguir formando mejores personas a través del arte.



Siga todos los pasos de la Banda de Zarcero durante la gira Pura Vida, por Telenoticias.