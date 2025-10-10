Joven tico cumplirá su sueño de tocar en Nueva York con la Banda de Zarcero

La Banda Municipal de Zarcero se alista para su primera participación en un desfile en la Gran Manzana, con una presentación especial este viernes por la noche en el Madison Square Park.

Entre los integrantes de la delegación destaca Santiago Barrantes, un joven vecino de Desamparados, quien, cada fin de semana, viaja con sus padres hasta Zarcero para ensayar con sus compañeros. Su talento y dedicación han sido fundamentales para llegar hasta este momento, siempre respaldado por el apoyo incondicional de su familia, que hoy lo acompaña con orgullo. Y no en cualquier lugar: nada menos que en la vibrante ciudad de Nueva York.



Antes del gran evento, Santiago decidió regalarle un momento especial a los transeúntes de Times Square, interpretando piezas con su trompeta y llenando de música uno de los puntos más emblemáticos del mundo.



Para este joven costarricense, representar al país en eventos internacionales es un honor que lleva con mucha emoción. Además de su participación en Nueva York este fin de semana, también formó parte de la comitiva que desfiló en Hawái en septiembre.



Esta experiencia no solo marca un hito en su vida musical, sino también un ejemplo de esfuerzo, constancia y pasión por llevar el nombre de Costa Rica en alto.