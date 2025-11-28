Johan, el muchacho que cultiva café y melodías desde la misma montaña

La móvil de Telecable recorre comunidades para contar historias que nacen lejos del ruido y cerca de la tierra, donde la conectividad se convierte en una herramienta que no cambia el origen, pero sí el alcance. Así encontramos a Johan Umaña, un joven de 18 años, cantante y agricultor de Pérez Zeledón, que descubrió que las montañas también pueden ser un escenario.

A Johan le gusta sentarse a cantar rodeado de naturaleza. Dice que ahí, entre árboles y viento, la vida se escucha mejor. La inspiración le llega en forma de paisaje. Aunque asistió a clases de música, su vínculo con ella empezó antes, cuando una guitarra ajena le llamó la atención.

“Mi tío tenía una guitarra y siempre me llamó la atención, pero nunca me enseñó. Mi mamá también canta y me presta la guitarra; mi hermana igual. Me gusta cantar en la iglesia, en la montaña o a veces practico en el cuarto y aprovecho cada oportunidad de ir a cantar a algún lugar”, cuenta Johan, que habla de la música como quien describe un hábito natural, casi heredado. Pero Johan no solo canta. También siembra, recoge, camina cafetales. Es agricultor desde siempre, gracias a la vida que sus padres le enseñaron desde pequeño. “Desde que estaba muy bebé estaba recolectando café en San Marcos de Tarrazú. Esto me gusta, yo voy solo al cafetal y me encanta estar ahí, me da mucha paz”. Su padre es jornalero, “trabaja en donde haya chambita”, dice Johan, con una mezcla de orgullo y cariño. Él estudió en la Escuela de San Bosco y hoy reparte sus días entre el campo, la música y la universidad.