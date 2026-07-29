Jazmín Arias rompe estereotipos al manejar una retroexcavadora

Los motores forman parte del día a día de Jazmín Arias Villalobos. Esta vecina de Grecia y madre de dos hijos ha construido su camino laboral en un campo tradicionalmente dominado por hombres: la operación de maquinaria pesada.



Desde hace varios años, Jazmín se desempeña al volante de una retroexcavadora (backhoe), un oficio que requiere precisión, habilidad y mucha responsabilidad. Quienes la vieron por primera vez manejando la maquinaria admiten que la escena les causó sorpresa, pero rápidamente reconocieron su capacidad y profesionalismo.



Para ella, su historia es una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad cuando se trabaja con dedicación y constancia. Además de desempeñar con éxito su labor, espera convertirse en un ejemplo para otras mujeres que desean abrirse camino en profesiones no tradicionales.



Sin embargo, sus metas no terminan ahí; Jazmín ya tiene un nuevo objetivo: capacitarse para operar una excavadora, convencida de que siempre hay espacio para seguir creciendo y superando nuevos desafíos.