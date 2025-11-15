Jabón Arte: el emprendimiento familiar que combina naturaleza, tradición e innovación

Llegamos con la móvil que conecta con las historias de Más que noticias a Pocosol, en San Carlos, para conocer los jabones de doña Elena. Vamos a descubrir cómo el Internet la ayuda a potenciar su negocio.

“Nosotras somos las que nos encargamos de poner a la gente a bañarse”, dice entre risas, mientras nos muestra su pequeño laboratorio, un espacio que combina trabajo, creatividad y entretenimiento (ver video adjunto).

Este emprendimiento familiar nació gracias al INA, donde recibieron capacitación en medicina natural. “El instructor nos enseñó sobre plantas medicinales y también sobre cómo hacer jabones. Al principio los hacíamos con jabón neutro y le agregábamos ingredientes naturales, pero quisimos ir más allá y crear algo muy nuestro”, cuenta doña Elena.

Su hija, quien también es profesora, realizó un curso especializado y luego capacitó a la familia. Hoy elaboran jabones con aceites naturales, carbón activado, avena y diferentes tipos de arcilla. “Fue una excelente profesora, porque aprendimos muy bien”, comenta orgullosa.

Además de jabones, también elaboran velas aromatizantes y pulseras con los colores típicos de Costa Rica. Cada pieza tiene un diseño único y un proceso artesanal que, en el caso de algunos jabones, puede tardar meses, ya que se elaboran mediante el método en frío.

El emprendimiento no solo ha crecido gracias al talento familiar, sino también al poder del Internet. “Por medio de las redes hemos logrado llegar a Monteverde, Guanacaste, San José y a muchos lugares. El acceso es increíble”, aseguró Marlyn Chavarría, hija de Elena.

Entre gallinas, árboles y el aire puro de su comunidad, ella sonríe agradecida: “Yo vivo muy agradecida con Dios, porque tengo 30 años de vivir aquí. Vivo feliz, tranquila. Este lugar es el privilegio más grande”.

Y mientras probamos uno de sus jabones, doña Elena concluye con una sonrisa: “Sí, claro, estos jabones son muy, muy buenos”.

Para más información, puede contactarlas al teléfono 8738-2080 o en redes sociales como Jabón Arte CR.



