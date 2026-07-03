IVM protege en momentos clave de la vida: más de 401 mil beneficiarios

El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con corte a abril de 2026, registra 1.595.778 cotizantes activos, para un total de 401.423 beneficiarios; este seguro es el principal sistema básico de pensiones del país.

Además, tiene como objetivo brindar protección básica a las personas aseguradas durante la vejez, al finalizar su etapa laboral o en caso de invalidez que les impida obtener una remuneración adecuada. Asimismo, garantiza protección a sus familias en caso de fallecimiento del cotizante.

El monto de la pensión se determina en función del esfuerzo contributivo realizado por cada beneficiario a lo largo de su vida laboral.

Su financiamiento es tripartito, con aportes de trabajadores, patronos y Estado, distribuidos de la siguiente manera:

• Trabajadores: 4,33%.

• Patronos: 5,58%.

• Estado: 1,75%.

Según explicó el licenciado Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, el sistema nacional de pensiones está constituido por tres pilares.



“A partir del año 2000, el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte es parte de un sistema nacional de pensiones, donde el IVM es el primer pilar básico y el más importante del país. En este sentido, esto es complementado con un sistema obligatorio, cuyo nombre es el ROP. Es decir, Régimen Obligatorio de Pensiones y el Régimen Voluntario. Estos tres pilares constituyen la pensión”, expresó el Lic. Barrantes.

Además, recordó la importancia de la responsabilidad individual de comenzar a cotizar desde el inicio de la vida laboral, ya que esto se traduce en beneficios futuros.

“Debido a los cambios sociales que se han producido a lo largo del tiempo, se mantiene la evaluación de acciones orientadas a fortalecer el régimen y asegurar su sostenibilidad, tema que ha sido trabajado durante toda la existencia del sistema”, puntualizó.

Cotizar para el IVM permite contar con cobertura ante invalidez, vejez y muerte, beneficiando no solo al cotizante, sino también a sus familiares. Actualmente, 60.052 personas reciben pensión por invalidez, 235.702 por vejez y 105.669 por motivo de muerte.

