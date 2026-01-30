Inteligencia Artificial “toma notas” y agiliza la consulta médica en Costa Rica

La consulta médica en Costa Rica empieza a cambiar de ritmo. Mientras el paciente habla y el médico escucha, una Inteligencia Artificial se encarga de una tarea que durante años ha ocupado buena parte del tiempo en el consultorio: redactar las notas clínicas.

La innovación fue desarrollada en el país y permite que los doctores concentren su atención en la conversación, el diagnóstico y el vínculo con el paciente, mientras el sistema registra automáticamente la información médica. Se trata de la nueva funcionalidad de Notas Clínicas con Inteligencia Artificial de Huli, una herramienta única en Costa Rica.

La tecnología ya es utilizada por más de 2.500 médicos y ha generado más de 10.000 notas clínicas en tiempo real. Según datos de la plataforma, este proceso ha permitido devolver alrededor de 3.300 horas a la atención directa de los pacientes, reduciendo el tiempo que antes se destinaba a tareas administrativas.

Durante la consulta, Huli escucha la conversación entre el médico y el paciente, interpreta el lenguaje clínico y organiza la información de manera automática dentro del expediente médico electrónico. El resultado es un registro más ordenado y preciso, con menor riesgo de errores asociados al cansancio o a la presión del tiempo.

Esta automatización no solo aligera la carga administrativa, también mejora la continuidad del tratamiento, al garantizar que la información clínica quede documentada de forma clara y estructurada desde el primer momento.

Con esta funcionalidad, Huli se convierte en la única empresa en Costa Rica que ofrece este tipo de tecnología integrada directamente al expediente médico electrónico, marcando un avance significativo en el desarrollo de la salud digital en el país y posicionándolo como un referente regional.

Actualmente, la plataforma ha digitalizado cerca del 60% del sector privado de salud, con impacto en miles de profesionales, centros médicos y millones de pacientes en todo el territorio nacional.