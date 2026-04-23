INCAE lanza primera maestría en la región que une sostenibilidad e inteligencia artificial

INCAE Business School anuncia el lanzamiento del primer Master in Management, Sustainability and Artificial Intelligence (MiM-SAI) en América Latina, diseñado exclusivamente para integrar, con rigor gerencial y técnico, la sostenibilidad con la inteligencia artificial.

El programa iniciará en octubre de 2026 en el Campus Walter Kissling Gam en Costa Rica.

A diferencia de programas tradicionales, esta maestría propone una formación integral que combina management, sostenibilidad e inteligencia artificial en un solo programa, con un enfoque práctico basado en proyectos reales desarrollados junto a organizaciones en América Latina.

Incae Business School es la escuela de negocios número uno de América Latina, según el ranking del Financial Times, y número 59 del mundo.

Este lanzamiento posiciona a INCAE como la primera escuela de negocios en América Latina en desarrollar una propuesta académica que articula sostenibilidad, inteligencia artificial y gestión empresarial, alineada con estándares globales y con una mirada profundamente latinoamericana.

INCAE, liderazgo latinoamericano con competitividad global.