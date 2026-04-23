INCAE lanza primera maestría en la región que une sostenibilidad e inteligencia artificial
El nuevo Master in Management, Sustainability and Artificial Intelligence iniciará en octubre de 2026 en Costa Rica.
INCAE Business School anuncia el lanzamiento del primer Master in Management, Sustainability and Artificial Intelligence (MiM-SAI) en América Latina, diseñado exclusivamente para integrar, con rigor gerencial y técnico, la sostenibilidad con la inteligencia artificial.
El programa iniciará en octubre de 2026 en el Campus Walter Kissling Gam en Costa Rica.
A diferencia de programas tradicionales, esta maestría propone una formación integral que combina management, sostenibilidad e inteligencia artificial en un solo programa, con un enfoque práctico basado en proyectos reales desarrollados junto a organizaciones en América Latina.
Incae Business School es la escuela de negocios número uno de América Latina, según el ranking del Financial Times, y número 59 del mundo.
Este lanzamiento posiciona a INCAE como la primera escuela de negocios en América Latina en desarrollar una propuesta académica que articula sostenibilidad, inteligencia artificial y gestión empresarial, alineada con estándares globales y con una mirada profundamente latinoamericana.
INCAE, liderazgo latinoamericano con competitividad global.