Impulse su emprendimiento: ENKO le ofrece capacitación virtual gratuita

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en alianza estratégica con Visa, ponen a disposición de toda la población costarricense la plataforma de aprendizaje virtual ENKO. Esta solución digital educativa busca dotar de herramientas prácticas a emprendedores y dueños de pequeños negocios de manera 100% gratuita, con el objetivo de potenciar el crecimiento y la competitividad del sector productivo nacional.

La plataforma cuenta con una estructura de aprendizaje compuesta por 35 lecciones organizadas en siete módulos temáticos. Los contenidos están diseñados bajo un enfoque práctico y de implementación inmediata en el día a día de un negocio, cubriendo áreas fundamentales como: Finanzas y Administración, Ventas y Mercadotecnia, Desarrollo Personal, entre otras.

Para acceder a la plataforma debe ingresar al sitio web oficial del Banco Popular: www.bancopopular.fi.cr, en la sección personas encuentra el sitio de educación financiera, una vez dentro seleccione Plataforma ENKO, de manera sencilla crea su usuario y listo para iniciar el aprendizaje.

Para garantizar una experiencia dinámica, cada lección combina múltiples formatos que incluyen audios, videos, infografías, ejercicios prácticos y materiales descargables.

Uno de los principales beneficios de esta alianza es que, al finalizar el programa educativo, el usuario recibe un certificado de aprovechamiento con el respaldo de dos instituciones líderes: el Banco Popular y Visa.

Con el lanzamiento de ENKO, el Banco Popular y Visa reafirman su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo socioeconómico de Costa Rica, facilitando el acceso al conocimiento y reduciendo las barreras para que más micro, pequeñas y medianas empresas puedan escalar hacia la formalidad y el éxito sostenible.