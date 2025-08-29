Implantes dentales: claves para una buena salud oral

Siempre debemos recordar que los implantes dentales deben ser tratados como si fueran piezas naturales al momento de su higiene.

Esto significa utilizar la misma técnica de cepillado, emplear hilo dental y acudir regularmente al odontólogo para realizar limpiezas profundas.



Además, el especialista debe prestar especial atención al área periimplantaria, evaluando tanto los tejidos duros como blandos, tomando radiografías para verificar el nivel óseo y asegurarse de que el implante esté en buen estado.



Todos estos cuidados son fundamentales para prolongar la vida útil de los implantes dentales.