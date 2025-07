Implantan con éxito un corazón artificial total en Jerusalén

Un equipo médico del Centro Médico Hadassah en Jerusalén realizó una intervención histórica al reemplazar por completo el corazón de un paciente de 63 años con un dispositivo de titanio de alta tecnología.



Se trata de un corazón artificial total, un dispositivo de titanio desarrollado con ingeniería de última generación, no contiene partes biológicas humanas y que funciona con sensores y motores que reproducen los movimientos de un corazón natural permitiendo el flujo sanguíneo sin necesidad de un trasplante convencional.



El paciente, que padecía insuficiencia cardíaca terminal y no era apto para recibir un corazón humano, logró recuperarse satisfactoriamente tras la cirugía.



El equipo médico calificó el procedimiento como un hito en la historia de la cardiología moderna, ya que representa una alternativa real para quienes no pueden acceder a un trasplante tradicional.