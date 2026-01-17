IA, creación digital y ‘smartphones’: las grandes tecnológicas aceleran sus lanzamientos
Nuevas herramientas, servicios y dispositivos marcan el ritmo de las últimas novedades tecnológicas anunciadas por grandes compañías del sector.
La firma de inteligencia artificial Anthropic anunció su nueva herramienta llamada Claude Cowork. Este es un agente de trabajo más autónomo con la capacidad de realizar tareas constantes sobre archivos y herramientas sin que el usuario tenga que interactuar.
Claude podrá leer, editar o crear archivos y conectarse a algunos servicios externos.
Por ahora solo está en versión beta para computadoras Mac y solo para clientes de pago Claude Max en Estados Unidos.
Apple anunció un nuevo paquete de aplicaciones en modelo de suscripción y se llama Creator Studio. La suscripción mensual de estos servicios será de 13 dólares e incluirá Final Cut Pro para edición de video y Logic Pro para editar audio.
También incorpora aplicaciones como Pixelmator Pro para ilustraciones y sus apps para presentaciones, procesar texto y su equivalente de Excel.
Estas aplicaciones en paquete tendrán nuevas funciones de inteligencia artificial y podrán pagarse por año por 129 dólares.
La marca Xiaomi ampliará más su serie Xiaomi 17 con un nuevo dispositivo. Además de los Xiaomi 17Pro, 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra, pronto anunciarán un modelo Xiaomi 17 Max.
Tendrá batería de 8 mil miliamperios, procesador Snapdragon 8 elite gen 5 y carga de 100 watts.
Será lanzado pronto en China y estaría por encima del modelo de entrada de la serie.