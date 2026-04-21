Hyundai exhibe su gama de vehículos con ofertas especiales en Expomóvil 2026

La marca Hyundai llega a la Expomóvil 2026 con el stand más grande que ha presentado en esta actividad.

La propuesta de la marca se complementa con condiciones comerciales altamente competitivas, que incluyen precios especiales en toda la gama, prima desde 0% en modelos seleccionados y cashback de hasta $8.000.

Como patrocinador oficial global de la Copa Mundial de la FIFA, Hyundai incorpora una experiencia interactiva en su stand con un miniestadio y cancha dinámica.

La marca contará con la presencia de futbolistas invitados para firma de autógrafos, fortaleciendo una propuesta que combina innovación automotriz con entretenimiento para toda la familia.