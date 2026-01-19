Hot Wheels City Experience acelera por primera vez en Costa Rica

Hot Wheels City Experience llega por primera vez a Costa Rica con una propuesta interactiva e inmersiva que combina tecnología, diseño y entretenimiento familiar.

La experiencia abrió sus puertas del 9 de enero al 22 de marzo en Escazú Village y cuenta con más de 10 estaciones temáticas, varias de ellas completamente inmersivas, pensadas para sorprender a visitantes de todas las edades y sumergirlos en el universo de la icónica marca de vehículos.



El recorrido incluye exhibiciones de autos reales e icónicos, un museo dedicado a la historia de Hot Wheels, zonas gamer, simuladores de alta velocidad, talleres de diseño y pintura interactiva, pistas para jugar, karting para niños y adultos —con costo adicional—, así como áreas de comida y una tienda oficial con productos y coleccionables exclusivos.



Las entradas ya están disponibles exclusivamente a través de la plataforma smarticket.net, con un valor de ₡8.500 y cupo limitado por franja horaria. El evento es presentado por Banco Promerica, en una alianza que busca impulsar experiencias familiares innovadoras en el país.

Hot Wheels City Experience Costa Rica se perfila como una opción ideal para disfrutar de creatividad, nostalgia y adrenalina en un solo espacio, ofreciendo una alternativa de entretenimiento única para iniciar el año.

