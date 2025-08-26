¿Hora de renovar su cocina? Vea estas opciones inteligentes
Descubra la renovada línea de cocinas que llega a Costa Rica con tecnología de vanguardia, diseños compactos y funciones exclusivas como VaporBake, PerfectCook 360 y autolimpieza programable.
Frigidaire anunció el lanzamiento en Costa Rica de su renovada línea de cocinas, el nuevo portafolio incluye cocinas de 20’, 24’ y 30’ PULGADAS, resistentes y de alto desempeño, con horno vitrificado, componentes removibles, nuevas parrillas más estables y tecnologías exclusivas como VaporBake y VaporRegenerate.
En la categoría de empotrables, la marca presenta opciones a gas y eléctricas que se adaptan a diferentes estilos de vida y espacios.
Entre ellas destaca la gama de 24” PULGADAS, ideal para cocinas pequeñas y modernas, con horno y microondas que integran la tecnología PerfectCook 360.
Las líneas Frigidaire Gallery y Frigidaire Professional ofrecen soluciones con diseño sofisticado y alto rendimiento.
Incorporan tecnologías como Even Baking para una cocción uniforme, autolimpieza programable, microondas con luz LED y campanas extractoras de última generación.