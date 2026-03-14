HONOR pone a prueba la resistencia de su nuevo plegable Magic V6

HONOR continúa destacando las capacidades de resistencia de su nuevo teléfono plegable Magic V6. Luego de ponerlo a soportar una persona de 80 kilos de peso en un canopy, la marca mostró a un ejecutivo de la empresa haciendo pull ups soportado desde el dispositivo.

El Magic V6 utiliza una nueva bisagra de super acero mucho más resistente y tiene certificación de resistencia a agua y polvo.

Apple ya liberó la cuarta versión beta del sistema operativo iOS 26.4 que llegaría a los usuarios en general más adelante este mes. Por el momento, está disponible para desarrolladores y todavía no incorpora la nueva versión más inteligente y conversacional de Siri.

iOS 26.4 en su cuarta versión beta ofrece nuevos emojis como una orca, un trombón y un cofre del tesoro. También permite hacer listas de reproducción con inteligencia artificial a partir de una sugerencia de texto, esto en la aplicación de Apple Music.

Samsung podría incorporar la tecnología Silicon Carbon de baterías en sus futuros dispositivos portátiles. La división de baterías de la marca ha estado probando baterías de capacidades tan grandes como 12 mil y 18 mil miliamperios hora. Estas no son un solo paquete, sino que están hechas de celdas dobles y triples de diferentes capacidades.

Samsung prueba cuántos ciclos de carga soportan antes de comenzar a degradarse.