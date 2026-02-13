HONOR lanza en Costa Rica la nueva Magic Series con el Magic8 Lite y el Magic8 Pro

HONOR anuncia en Costa Rica el lanzamiento oficial de la nueva Magic Series.

Con la llegada simultánea del HONOR Magic8 Lite y el HONOR Magic8 Pro, la compañía ofrece dispositivos que combinan desde resistencia de grado industrial hasta capacidades fotográficas profesionales.

El HONOR Magic8 Lite integra una ingeniería de resistencia que desafía los estándares de la industria en un diseño ultradelgado.

El HONOR Magic8 Pro fusiona hardware de vanguardia con inteligencia artificial de última generación para los usuarios más exigentes.

El Magic 8 Lite está disponible en tres colores: verde, dorado y negro. Mientras que el HONOR Magic8 Pro está disponible en dos colores: dorado y negro.

La serie HONOR Magic8 está disponible para su compra a través de los principales operadores del país, tiendas de electrodomésticos, tiendas HONOR en Multiplaza Escazú, Lincoln Plaza y CityMall, así como en la tiendahonor.cr.

