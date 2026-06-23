Hombres Rotos: un espacio donde sus integrantes aprenden a reconstruirse
Desde hace nueve años, esta comunidad reúne cada mes a hombres entre los 12 y 76 años para compartir experiencias, encontrar apoyo emocional y fortalecer su crecimiento personal, familiar y social.
Hombres Rotos es el nombre de un grupo que busca el crecimiento personal masculino. Durante poco más de dos horas, sus integrantes comparten experiencias y anécdotas, desde hace nueve años.
Hay participantes entre los 12 y 76 años, provenientes de diversos contextos sociales y culturales; algunos buscan apoyo en medio de situaciones complejas, otros desean crecer como padres, esposos, hijos, líderes, trabajadores o ciudadanos.
“Hombres Rotos es una comunidad de hombres imperfectos que hemos entendido que podemos colaborar con otros abriéndole espacios para que puedan compartir su necesidad. Aquellos que ya han sido reconstruidos los llamamos también a participar con nosotros para poder tener esas manos en el servicio de otros. Lo que deseamos es que su corazón, su mente y su espíritu sea transformado para que pueda llegar a su casa de una manera diferente” , aseguró Randall Serrano, líder y fundador.
Hombres Rotos no pertenece a ninguna agrupación religiosa.
“Este grupo me ha dejado amigos bastante buenos, de los cuales he aprendido. Me han enseñado que, a través de sus testimonios, de sus desiertos, hay situaciones que se pueden salir adelante, mucha unidad y la verdad es que he encontrado bastante paz y bastante claridad” , explicó José Herrera, cofundador.
“En una situación personal entendí que parte del problema era yo, entonces empecé a buscar una razón, empecé a buscar a alguien que me pudiera ayudar y fue cuando por medio de una red social llegué a Hombres Rotos, me incorporé acá para entender, para saber, para conocerme y saber de qué la persona más importante ahora soy yo”, comentó Christian Palma.
El grupo se reúne el tercer viernes de cada mes en diferentes sedes del centro de Heredia.