Heredia pone a prueba solución innovadora para limpiar el río Pirro

Con una infraestructura de bajo costo que contiene 52 pichingas plásticas se pretende la recuperación mecánica y también la biológica del río Pirro, en Heredia centro. Se ubica al costado sur de la Universidad Nacional, en la provincia florense.

Se trata de una barda flotante que recolectará plásticos y residuos sólidos. La colocaron de forma diagonal y tiene 50 metros de largo.

El proyecto involucra a varias instituciones e incluso a estudiantes universitarios.

“La gente nos consulta si vamos a poner en otros lados, pues esa es la idea, aquí es donde se invierten muchos recursos, como los recursos del FEES de las universidades, para darle apoyo a las comunidades. Es un proyecto de monitoreo participativo de los estudiantes y de la sociedad, lo que permite generarles mucha conciencia. Es un proyecto también de educación para la sostenibilidad, porque los estudiantes se les fomentan muchas habilidades y capacidades en el tema ambiental”, comentó Francisco García, coordinador del proyecto.

Don Jorge Saborío es vecino de la zona y aplaude iniciativas como esta: “Me parece increíble, me parece muy bueno, porque para nadie es un secreto, acá en la provincia y fuera de la provincia, los ríos es un caos, es una vergüenza, sobre todo por la basura, no tanto la basura normal, sino que la gente aprovecha estas cosas, estos ríos, para botar”.﻿

También se diseñaron islas regenerativas, bloques de vegetación nativa como el “rabo de zorro” que filtren contaminantes mediante absorción biológica a través de sus raíces.